Prins Harry en Meghan, de hertogin van Sussex, willen dat hun kinderen een zo normaal mogelijke opvoeding krijgen. Dat heeft een bron gezegd tegen Entertainment Tonight.

Bij de opvoeding is een prominente rol weggelegd voor Doria, de moeder van Meghan. Maar de rol die prinses Diana speelde in het leven van Harry zal ook doorklinken in de opvoeding.

Volgens de bron willen Harry en Meghan hun kinderen bepaalde waarden meegeven in het leven. Het gaat dan vooral om hun inzet voor goede doelen. Ook willen de ouders dat hun kinderen zo veel mogelijk hun medemenselijkheid tonen.

Vorige maand werd bekend dat de 37-jarige Meghan zwanger is. De baby wordt in de lente van 2019 verwacht.