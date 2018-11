Prinses Viktória spreekt donderdag in Den Haag in haar functie als beschermvrouw van Save the Children bij het zogenoemde ‘Nutrition Dinner’. Viktória, de echtgenote van prins Jaime de Bourbon de Parme, stipt het onderwerp ondervoeding aan.

“Voedsel is meer dan een basisbehoefte”, aldus prinses Viktória. “Het is een krachtig middel in het doorbreken van de cirkel van armoede. Het bevordert stabiliteit en economische groei. Daarom ga ik graag met de aanwezigen in gesprek over hoe we kunnen zorgen dat we in 2030 ondervoeding hebben uitgebannen – zoals we elkaar met het vaststellen van de SDG’s (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) hebben beloofd.”

Momenteel hebben wereldwijd 821 miljoen mensen te weinig te eten – dat zijn één op de negen mensen – en vooral voor kinderen heeft dat desastreuze gevolgen. Bij chronische ondervoeding blijft zowel de fysieke ontwikkeling als de ontwikkeling van de hersenen achter en dat proces is in veel gevallen onomkeerbaar, zo stelde Viktória bij een eerder werkbezoek aan Mozambique vast. Chronisch ondervoede kinderen zijn vatbaarder voor ziektes, presteren slechter op school en komen later terecht in slechter betaald werk.

Het diner wordt gehouden in restaurant InStock dat speciale aandacht besteedt aan voedselverspilling.