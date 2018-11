Koningin Máxima ging donderdagochtend met president Halimah Yacob van Singapore en haar man Mohamed Abdullah Alhabshee de kassen in van het Horticultural Centre in Bleiswijk. Dat is een demonstratie- en onderzoekscentrum van Wageningen Universiteit & Research (WUR). President Yacob is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland.

De koningin en haar gasten kregen voor de rondgang door de kassen witte jassen aan, hetgeen bij Máxima voor een opmerkelijk contrast zorgde met de fikse hoed die ze op mocht houden. Er werd een kijkje genomen in een tulpenkas en het gezelschap kreeg tekst en uitleg over verschillende innovaties in de tuinbouw, de mogelijkheden van ‘stadslandbouw’ en de invloed van licht op de groei van bijvoorbeeld groente.

Het bezoek werd ook gebruikt voor het ondertekenen van drie samenwerkingsovereenkomsten: tussen Nanyang Technological University uit Singapore en Wageningen, tussen Nanyang en de Rijksuniversiteit Groningen en tussen Wageningen en Barramundi Asia. De samenwerking geldt onder meer voor studies in de voedselwetenschap, waarmee in 2013 tijdens het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Singapore al is begonnen.

President Yacob vertrok vanuit Bleiswijk naar Den Haag, waar ze een ontmoeting had met de voorzitters van Eerste- en Tweede Kamer alvorens door te rijden naar Rotterdam, voor een ontvangst en lunch op De Nieuwe Maze.