Prinses Beatrix opent kolk in Beatrixsluis

Prinses Beatrix opent woensdag een schutkolk in de Beatrixsluis in het Lekkanaal bij Nieuwegein. De sluis zorgt voor een verbinding tussen de havens van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen, en verzorgt voor meer dan 50.000 schepen per jaar een veilige passage.

De Beatrixsluis was in 1938 het eerste bouwwerk dat naar de prinses werd vernoemd, die in januari van dat jaar werd geboren.

De sluis werd te klein, vooral door de steeds grotere schepen die willen passeren. De prinses opent woensdag de derde kolk, die groter en breder is dan de vorige twee. Het hele project kostte 220 miljoen euro.