Beatrix aarzelt over foto met kleinkinderen

Prinses Mabel en haar dochters Luana en Zaria ontbraken maandagmorgen bij de koninklijke fotosessie in Oberlech. De afgelopen dagen waren ze wel in Oostenrijk, maar omdat de Engelse scholen maandag weer begonnen, kwam er in het weekeinde een einde aan hun wintersportvakantie.

Prinses Beatrix was zich als echte oma maar al te goed bewust dat niet al haar kleinkinderen meer aanwezig waren. Toen koning Willem-Alexander tijdens de fotosessie voorstelde dat ze met haar kleinkinderen zou poseren, sputterde ze tegen. Er ontbraken er een paar, zo wierp ze tegen.

“De aanwezige kleinkinderen”, verbeterde de koning zichzelf. Met resultaat. Oma Beatrix ging op de foto met Amalia, Alexia, Ariane, Eloise, Claus en Leonore.