Het Koninklijk Huis heeft dinsdag voor de negende keer een uitgebreid jaaroverzicht gepubliceerd. Daarin wordt verslag gedaan van de belangrijkste activiteiten van de leden van het koningshuis in het afgelopen jaar. Daarnaast wordt – letterlijk – een kijkje in de keuken van het departement van de hofmaarschalk gegeven. Dat is de paleisafdeling die onder meer verantwoordelijk is voor ontvangsten en evenementen.

Het jaaroverzicht is een wens van het parlement dat een beter beeld wilde hebben van de werkzaamheden van het staatshoofd en andere leden van het Koninklijk Huis. In met name de Scandinavische landen was zo’n jaarverslag al langer gebruik, al wordt daar ook een gedeeltelijke verantwoording gegeven van de jaarlijkse uitgaven. Het overzicht concentreert zich op voornamelijk het koningspaar, maar ook de prinsessen Beatrix, Margriet en Laurentien krijgen enige aandacht.

Er is in het paleis ijverig geturfd. Zo vonden er 24 beëdigingen plaats ten overstaan van de koning, waaronder die van de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok en de nieuwe commissarissen van de koning in Overijssel en Noord-Holland. In het afgelopen jaar tekende de koning ruim 2000 koninklijke besluiten en bijna 400 wetten en algemene maatregelen van bestuur. Omdat het werk ook doorgaat wanneer Willem-Alexander in het buitenland is, tekende hij op reis 17 stukken op zijn iPad.

Op paleis Noordeinde kwamen in totaal 35 ambassadeurs hun geloofsbrieven aanbieden en de koning ontving 14 ambassadeurs voor een afscheidsaudiëntie. Soedan stuurde in 2018 twee keer een nieuwe ambassadeur langs bij koning Willem-Alexander.