Hoewel Pieter van Vollenhoven niet op de fiets stapte of de schaatsen aantrok voor De Hollandse 100 had hij zichzelf wel een andere rol toebedeeld. Pieter stond namelijk aan de zijlijn van het schaats- en fietsevenement in Heerenveen om zijn gezinsleden te fotograferen.

Toch was het nog een hele uitdaging om zijn schaatsende echtgenote prinses Margriet en zoons Bernhard en Pieter-Christiaan op de gevoelige plaat vast te leggen. Het lukte Pieter niet gelijk een mooi kiekje te maken omdat de instellingen van zijn camera niet goed stonden voor de langsglijdende schaatsers. “Ik moet ‘m op een hogere snelheid zetten. Ik moet het nog een keer proberen”, zegt Pieter, terwijl hij het resultaat op zijn fototoestel bekijkt, voor de camera van het ANP. “Kijk, het is net als bij een dier. Die gaat ook niet zitten wachten op de foto. Dus ik moet het even aanpassen.”

Zelf sportte Pieter niet mee bij het door Bernhard georganiseerde evenement waarbij geld wordt opgehaald voor onderzoek naar lymfeklierkanker. Op Twitter deelt hij een foto van Margriet en Pieter-Christiaan die zich wel in het zweet werkten. “De vader? Die belooft al enige jaren, dat hij 90 km gaat fietsen”, schrijft Pieter. Wel belooft hij in de toekomst op de fiets te stappen voor De Hollandse 100, waarbij tien kilometer wordt geschaatst en negentig kilometer wielrennend wordt afgelegd. “De fiets is gekocht en bijna al weer verouderd! Maar als alles ‘veilig’ is, dan fiets ik met enige tegenzin, die 90 km.”