Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje hebben donderdag een werkvergadering voorgezeten met succesvolle wetenschappers en onderzoekers in Spanje.

De vergadering in het Koninklijk Paleis El Pardo in Madrid heette ‘Ontmoeting met de wetenschap: Spaans onderzoek in de 21e eeuw’.

Tijdens de bijeenkomst gaven de aanwezige junior en senior wetenschappers hun visie op de stand van zaken van de wetenschap en de toekomst. Een van de vragen die aan de orde kwam was: ‘Welke universiteit willen we in 2030?’.