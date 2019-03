Koning Filip en koningin Mathilde staan vrijdag stil bij de aanslagen in Brussel, precies drie jaar geleden. De aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation van Maalbeek kostten drie jaar geleden aan 32 mensen het leven.

“Het is vandaag exact drie jaar geleden dat ons land werd getroffen door twee verschrikkelijke aanslagen”, schrijft het koninklijk paleis op Instagram. “Onze gedachten gaan uit naar alle slachtoffers en hun familieleden. Voor velen onder hen vraagt het nog steeds veel kracht en moed om hun leven terug op te bouwen en verder te zetten.⁣ Dank aan ieder van ons die zich inzet voor een hechtere en veiligere samenleving.⁣”

Op luchthaven Brussels Airport en in het metrostation herdachten familie en naasten de slachtoffers ’s ochtends met een minuut stilte. Daarbij waren ook Belgische ministers aanwezig. Hij stak ’s ochtends samen met Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker kaarsjes aan bij een herdenkingsmonument. Ook de EU-regeringsleiders hebben hun eer betoond aan de slachtoffers. De leiders namen op hun top in Brussel een minuut stilte in acht, staand aan de ronde vergadertafel met bloemstukken in het midden.