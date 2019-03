Prins Pieter-Christiaan, de zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, is bezig met het ontwikkelen van een testgebied voor drones. Unmaned Valley, zoals het gebied heet, ligt in voormalig vliegveld Valkenburg. “Ik vond het raar dat het stuk grond niet meer gebruikt werd”, zei de royal in WNL op Zondag.

Pieter-Christiaan wilde wat anders met de grond en sprak met diverse bedrijven en instellingen. Er waren wel plannen maar er kwam niets van de grond. Uiteindelijk werd voor een testgebied voor drones gekozen. “Het is een goede nieuwe industrie”, zei de prins. Met het testcentrum hoopt hij de mogelijkheden te kunnen onderzoeken voor het inzetten van drones.

“Iedereen kan een drone kopen, maar wat kun je er commercieel mee. Dat gaan we uittesten.” Naast commerciële mogelijkheden ziet Pieter-Christiaan ook andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld het inspecteren van moeilijk bereikbare installaties Windmolenparken zijn daar een goed voorbeeld van. “Als die geïnspecteerd moeten worden, moeten ze worden stilgelegd. Met drones hoeft dat niet.”

Pieter-Christiaan waarschuwt wel dat er haast gemaakt moet worden gemaakt met het opzetten van goede wet- en regelgeving. “Het moet veilig kunnen, maar je moet nu beginnen met testen.” Gebeurt dat niet, dan zouden bedrijven en softwareleveranciers misschien wel naar andere plekken vertrokken. Zo is er in Barcelona al een groot testgebied.

In de buurt van het testgebied wordt een woonwijk gerealiseerd. Pieter-Christiaan ziet mogelijkheden om die wijk bij het testgebied te betrekken. “Via drones kun je zo’n wijk innovatief en toekomstbestendig maken”, zegt hij daarover. Het gaat dan om het brengen van pakjes en maaltijden. “Nu rijden busjes vaak af en aan. Door drones kun je dat verkeer ontlasten.” De prins geeft wel toe dat zoiets misschien wel het moeilijkste is om te realiseren.