Kort voor de geboorte van zijn eerste kind heeft prins Harry woensdag een bezoek gebracht aan de YMCA in Londen. De hertog van Sussex ontmoette een aantal organisaties die zich inzetten voor een goede mentale gezondheid van tieners en jongvolwassenen.

Harry sprak allereerst met jongeren die bij YMCA in de Londense buitenwijk South Ealing onderdak hebben gevonden. Zij hebben te maken met psychische problemen, huiselijk geweld of zijn bijvoorbeeld herstellende van een drugsverslaving. Na een rondetafelgesprek met verschillende hulpverleners, waarin hij leerde over de inspanningen van de organisatie, was het tijd voor een balletles. Ook de prins waagde zich op de dansvloer waar dansers en danseresjes van vier tot zes jaar les kregen.

De YMCA biedt in het Verenigd Koninkrijk jaarlijks zo’n 17.000 jongeren geestelijke gezondheidszorg aan. Dat gebeurt onder meer met behulp van workshops, maar ook via therapie of gezinsbemiddeling.