Máxima leert over nieuwe zorg longpatiënten

Koningin Máxima heeft woensdag een werkbezoek gebracht aan zorgorganisatie Sensire in het Gelderse Varsseveld. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Tijdens het bezoek stond zorginnovatie centraal.

Sinds 2017 worden chronische longpatiënten in Oost-Nederland zo veel mogelijk thuis behandeld. Via de nieuwe dienst COPD InBeeld, een initiatief van Sensire, het Slingeland Ziekenhuis, zorginnovatiebedrijf FocusCura en zorgverzekeraar Menzis, worden de patiënten op afstand gemonitord door het ziekenhuis en de thuiszorg. Met apps kunnen patiënten zelf hun gezondheid in de gaten houden, terwijl ze op afstand worden gemonitord door specialisten.

Máxima sprak met de betrokken organisaties over de totstandkoming hiervan. Aansluitend bracht de koningin een bezoek aan het callcenter, waar het serviceteam in contact staat met cliënten. Ze sloot haar werkbezoek af met een gesprek met verpleegkundigen en cliënten.