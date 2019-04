Prins Pieter-Christiaan heeft vrijdagavond het startschot gegeven voor de 44e editie van de Singelloop in Leiden. De prins, zelf een fervent hardloper, deelde voorafgaand aan de loop al een foto van een nog leeg parcours op Twitter.

Het is voor het eerst dat een lid van het koninklijk huis het startschot voor de renners van de Singelloop geeft. Dat Pieter-Christiaan de eerste is, is een logische keuze. De prins is lid van Atletiek Leiden en heeft zelf meerdere marathons gelopen.

Tijdens de Singelloop rennen de deelnemers een rondje langs de Leidse singels. De route is in totaal zeven kilometer.