Prins Bernhard jr. weet nog niet zeker of de Formule 1 terugkeert naar ‘zijn’ circuit op Zandvoort. Volgens Jan Lammers, beoogd sportief directeur van de Dutch Grand Prix, “zijn we op de goede weg, maar we zijn nog steeds bezig de puntjes op de i te zetten”.

Lammers reageert op het nieuws van De Limburger, die op basis van een bron meldt dat het Formule 1-management (FOM) de circuitdirectie van Zandvoort heeft gerustgesteld. Het zou gaan om een vijfjarige deal die ingaat in 2020. Nederland zou zo voor het eerst sinds 1985 weer een Grand Prix krijgen.

De FOM liet eind vorige maand weten dat in juni alles helder wordt. In die maand komt de kalender van 2020 naar buiten en daar staan de races op die zeker doorgaan. Het is wel mogelijk dat FOM een harde deal met Zandvoort eerder naar buiten brengt. Het in Londen gevestigde management van de Formule 1 bevestigde alleen onderhandelingen met ‘een van de meest historische circuits die er bestaan’ en dat de gesprekken voorspoedig verlopen.

Prins Bernhard jr., die mede-eigenaar van het circuit is, liet eind 2018 weten dat hij binnen een half jaar zekerheid hoopte te hebben over de F1.