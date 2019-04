Koningin Letizia van Spanje heeft woensdag een bezoek gebracht aan het koninklijke Monasterio de la Encarnación. Het klooster behoort tot de toeristische trekpleisters van Madrid en herbergt belangrijk Spaans cultureel erfgoed.

Het klooster uit de 17e eeuw, dat een eeuw later door brand werd getroffen, wordt dankzij een groot aantal giften toegankelijk gemaakt voor mensen met een lichamelijke of visuele handicap. Letizia bezichtigde de uitgevoerde aanpassingen en had een korte ontmoeting met de religieuze gemeenschap en sloot het bezoek af met een rondleiding door het klooster.

Het augustijnenklooster werd opgericht onder het bewind van Filips III en in opdracht van diens vrouw koningin Margaretha van Oostenrijk.