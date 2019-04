Pieter van Vollenhoven heeft woensdag in het stadhuis van Rotterdam aan vier ‘helden’ de zogenoemde Pieter van Vollenhoven Penning uitgereikt. Dit uit erkentelijkheid voor hun kordate en moedige optreden.

De feestelijke bijeenkomst vond plaats onder auspiciën van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, waarvoor de eveneens aanwezige burgemeester Ahmed Aboutaleb graag de Trouwzaal en de Burgerzaal beschikbaar stelde.

Pieter van Vollenhoven was vol lof over de vier uitverkorenen die elk op geheel eigen wijze en in een aantal gevallen niet zonder gevaar voor eigen leven in een gevaarlijke of moeilijke situatie hadden ingegrepen of hulp geboden. Zo was Pien Verhaag op station Roermond zonder verder nadenken een man na gesprongen die onwel was geworden en op de rails was gevallen.

Kickboksen

“Heb je nog gekeken of er niet misschien net een trein aankwam?”, wilde Van Vollenhoven weten. Nee, dat had ze niet en gelukkig had ze de man kunnen helpen. Dat ondertussen een dief er met de inhoud van haar op het perron achtergelaten tas vandoor ging, gaf het heldenepos toch nog een zwart randje. “Boe!”, zo maakte Aboutaleb zijn afkeuring duidelijk.

Beppie Vermeer werd tijdens een logeerpartij in Den Haag opeens geconfronteerd met een aantal mannen met bivakmutsen op, die de woning waar zij sliep, wilden binnendringen. “Dat gaat zomaar niet”, meende Vermeer, een geoefende kickbokser. De mannen dropen af na een welgemikte trap in kruis en milt van de eerste indringer. “Een fantastisch verhaal”, vond Van Vollenhoven. “Kickboksen is niet alleen goed voor de conditie, maar ook voor zelfbescherming”, zei Vermeer nuchter.

Doorzetter

Een horrorverhaal had Sylvia Veld, die na een avondje uit door iemand die haar op zijn fiets een lift aanbood, bewusteloos werd geslagen en verkracht. Of ze nog twee weken wilde nadenken over de aangifte, vroeg de politie, die in de tussentijd geen actie ondernam. Veld deed dat wel en wist via haar door de dader gestolen telefoon de man te traceren. Alleen deed de politie opnieuw niets.

“U bent een doorzetter”, zo uitte Van Vollenhoven zijn bewondering voor de vrouw, die niet opgaf en via een ‘lokoproep’ op een datingsite – waarvoor de verkrachter ook weer haar telefoon gebruikte – de man uiteindelijk toch achter de tralies wist te krijgen. Bij de politie was sindsdien (2016) het een en ander verbeterd, vertelde ze. De twee weken bedenktijd bijvoorbeeld waren verdwenen.

Brigadier Allard Marsie bood op straat een vrouw na een ernstige val twintig minuten lang in een weinig gemakkelijke houding ondersteuning en werd daarvoor geprezen. Nederland heeft meer ‘helden’ nodig, mensen met moed, zo stelde Van Vollenhoven en minder mensen die alleen aan de kant gaan staan filmen. Hij noemde in dat verband dierenpark Beekse Bergen, waar een bezoekend gezin tussen de cheeta’s ging wandelen tot vermaak van filmende medebezoekers. “Iedereen keek, niemand die ingreep.”