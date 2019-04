Koning is neutrale ouder aan de zijlijn

Koning Willem-Alexander probeert regelmatig bij zijn dochters te kijken als ze een hockeywedstrijd spelen. Een heel fanatieke ouder langs de zijlijn is hij echter niet. “Daar houd ik niet zo van”, zei Willem-Alexander in gesprek met het Jeugdjournaal bij de opening van de Koningsspelen in Lemmer.

“Ik kan nooit genoeg komen kijken”, zei de koning. “Als ik de kans krijg, ga ik wel met ze mee om te kijken naar de wedstrijden. Ik probeer een neutrale ouder te zijn. Vooral om te kijken hoe ze het doen. Soms gaat het wat minder, soms goed. Vreugde moet je delen, maar ook bij de verdrietige momenten moet je er staan om ze te ondersteunen.”

Willem-Alexander vertelde verder dat hij zelf helaas geen tijd heeft om aan teamsport te doen. “Ik zou het wel heel graag willen”, zei hij. De koning doet vooral aan fitness. “Een beetje krachttraining en duursport zoals lopen, fietsen en roeien”, aldus Willem-Alexander. Verder vindt hij het leuk om zo nu en dan een potje te tennissen, paard te rijden of in de bergen te wandelen of te skiën. “Allemaal prachtig.”

Water

Het thema van de Koningsspelen is dit jaar ‘water drinken’. Dat vindt de koning erg belangrijk, zo stipte hij aan. “Ik drink zelf heel veel water. Meer dan genoeg. Het is heel gezond. Ik moedig iedereen aan, ook bij ons thuis, om veel water te drinken.”

Willem-Alexander vertelde ook dat hij het leuk vindt om het enthousiasme te zien overal waar hij komt. Dat veel mensen het ook spannend vinden, vindt de vorst normaal. “Een beetje spanning hoort daar bij. Het is ook een beetje mijn rol om te doen alsof het allemaal prima gaat. Dan relaxen mensen en wordt die spanning gezelligheid.”