De koningshuizen van Nederland en België reageren bedroefd op het overlijden van groothertog Jean van Luxemburg. “Wij zijn dankbaar voor de vriendschap en de warmte die hij uitstraalde en koesteren de vele dierbare herinneringen aan hem”, schrijven koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix. Ze noemen de groothertog “een wijs man, mild en verbindend in zijn optreden”.

“Met zijn weloverwogenheid en menselijkheid droeg hij bij aan rust en vertrouwen in zijn land en in Europa”, klinkt het op Paleis Noordeinde. “Wij hebben een vriend verloren en denken met ontroering terug aan de mooie momenten met hem.”

Koning Filip van België reageert op Twitter op het overlijden van zijn oom. “Groothertog Jan was een uiterst gerespecteerde persoon en erg geliefd, zowel in België als in Luxemburg”, reageert Filip. “Zijn moed, zijn waardigheid en zijn groot verantwoordelijkheidsgevoel zijn een voorbeeld voor ons allen. Heel België deelt het verdriet van de Luxemburgse bevolking.”