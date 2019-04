De binnenstad van Amersfoort is in de aanloop naar de komst zaterdag van de koninklijke familie voor de viering van Koningsdag al aardig oranje gekleurd. Lantaarnpalen zijn door de gemeente voorzien van vlaggetjes met het voor de festiviteiten gekozen logo, dat alle feestvierenden een wij-gevoel moet geven.

Veel Amersfoorters hebben zelf ook een Koningsdag-vlag aangeschaft en alvast uitgestoken. Bij de VVV, waar de oranje dundoeken onder meer te koop zijn, gingen ze in een gestaag tempo over de toonbank. Er zijn meer ‘souvenirs’, zoals speciaal bier: ‘ik Willem’, en een Koningsdagboekje voor de allerjongsten.

De route die de Oranjes zaterdag afleggen, ziet er drie dagen van tevoren opgeruimd uit. Op de pleinen die worden aangedaan, verkeren de podia voor de optredens in verschillende stadia van opbouw. Het meeste werk is er op het water bij het Eemplein, waar het bezoek wordt besloten. De bekabeling voor de NOS moet nog gebeuren en later in de week moeten fietsen en auto’s nog verdwijnen.

Vrolijk aanzien

Bezoekers van de stad kan het overigens niet ontgaan dat er zaterdag ,,een evenement” plaatsvindt. Knalgele borden met aanwijzingen moeten bijdragen aan een vlot verloop van het feest en het koninklijk bezoek. De borden geven aan welke straten zijn afgesloten en wanneer, waar geparkeerd kan worden en waar niet en hoe mensen de weg kunnen vinden in het Amersfoortse centrum.

NS hebben erg hun best gedaan om het station van de Kei-stad een vrolijk aanzien te geven. De informatiekiosk heeft de gedaante aangenomen van de Gouden Koets en de automatische schuifdeuren bij de uitgang zijn beplakt met een prins en prinses die elkaar kussen wanneer de deuren dichtgaan.