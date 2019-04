De rechtstreekse uitzending van het koninklijk bezoek aan Amersfoort was zaterdag het beste bekeken programma op de Nederlandse televisie. Bijna 2,4 miljoen mensen stemden ’s ochtends af op NPO1 voor het verslag van Koningsdag. De terugblik zaterdagavond trok nog eens 1,2 miljoen kijkers.

Het televisiepubliek kon getuige de kijkcijfers niet genoeg over de Oranjes voorgeschoteld te krijgen. Royaltyprogramma Blauw Bloed, dat kort na de samenvatting van de NOS, met een eigen terugblik kwam, scoorde nog eens 550.000 kijkers. Maar ook de herhaling van het programma ‘Willem-Alexander 50’ was twee jaar na dato nog goed voor 466.000 belangstellenden.

Omroep Max hecht aan de locatie van het aloude Koninginnedag-defilé, paleis Soestdijk in Baarn. De koninklijke bewoners zijn er in 2004 uit verdwenen, maar als plek voor een vrolijk oranje getinte uitzending is het in trek. ‘Koningsdag vanaf Paleis Soestdijk’ trok volgens de kijkcijfers 807.000 mensen.