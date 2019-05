De zoon van de hertog en hertogin van Sussex zal naar alle waarschijnlijkheid opgroeien in Windsor, de plaats waar Harry en Meghan ook getrouwd zijn.

Harry en Meghan verhuisden een paar weken voor de geboorte van hun eerste kind naar Frogmore Cottage op het landgoed Windsor, de plaats waar ze elkaar op 19 mei vorig jaar het jawoord gaven. “Windsor is een zeer speciale plaats voor de koninklijke hoogheden. Ze zijn dankbaar dat Windsor hun officiële residentie zal worden”, liet het Britse hof in november weten.

Frogmore Cottage is volledig gerenoveerd voor de komst van Harry en Meghan die sinds hun huwelijk in Kensington Palace in Londen woonden, vlakbij Harry’s broer prins William en Catherine met de kinderen. Harry en Meghan verhuisden hun hofhouding niet naar Windsor, ze kregen een eigen team op Buckingham Palace.

Verrukt

Een stralende Harry maakte maandagmiddag in Windsor bekend dat Meghan een zoon op de wereld heeft gezet. Om 05.26 uur zag het kereltje het levenslicht. Een naam heeft hij nog niet, zo vertelde Harry. Hij en Meghan denken nog na over hoe ze hun eerste kind gaan noemen.

De geboorte van de kleine noemde Harry “het geweldigste wat ik me ooit had kunnen voorstellen”. “Hoe een vrouw doet wat ze doen is onbegrijpelijk”, glunderde de prins. “We zijn verrukt en zo dankbaar voor alle liefde en steun die we hebben ontvangen.”