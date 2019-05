Prins Harry brengt donderdag een bezoek aan Den Haag. Samen met prinses Margriet woont de Britse prins de kick-off bij van de Invictus Games die over precies een jaar in Den Haag zijn.

De hertog van Sussex is initiatiefnemer en beschermheer van het sportevenement voor lichamelijk en psychisch gewonde militairen. In die functie is hij donderdag bij de officiële lancering van het sportevenement. De prins is zelf Afghanistan-veteraan.

Aanvankelijk zou Harry, die maandag vader is geworden van een zoon, al op woensdag naar Amsterdam reizen. Maar eind vorige week werd bekend dat hij het programma inkort en alleen op donderdag naar Den Haag komt.

De vijfde Invictus Games worden volgend jaar van 9 tot 16 mei in Den Haag gehouden met meer dan vijfhonderd deelnemers uit 19 landen. Tijdens de kick-off geven partijen uitleg over de voortgang van de plannen en zijn er demonstraties van verschillende sporten in het Haagse Zuiderpark.