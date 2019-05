Spaanse media zijn een week na het Nederlandse koninklijke vakantiebezoek aan de Feria van Sevilla nog altijd in de ban van koningin Máxima. Die heeft, zo blijkt, een verpletterende indruk gemaakt. In de eerste plaats door met haar dochters geheel in traditionele stijl uitgedost bij het festijn te verschijnen, en daarna door op een feest ongedwongen en vol overgave te dansen.

De heimelijk gemaakte opname daarvan zorgde in Nederland voor een nieuwe discussie over de door het koningshuis gehanteerde mediacode, maar voerde in Spanje naar een geheel ander debat. De veteraan onder de Spaanse royalty-verslaggevers Jaime Peñafiel (86), verwoordde dat zo: “Máxima is maximaal in alles en Letizia is minimaal” (Máxima es máxima en todo y Letizia es mínima).

Peñafiel, allesbehalve een bewonderaar van de huidige Spaanse koningin, zou Letizia graag inruilen voor Máxima. “Ze is in alles een maximale vrouw: in schoonheid, in natuurlijkheid, in sympathie. Dat is onvergelijkbaar met wat wij hebben. We hadden graag een Máxima willen hebben.”