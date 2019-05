Koningin Máxima is 19 juni in Utrecht. Daar heropent zij het Centraal Militair Hospitaal. Ze wordt vergezeld door minister Ank Bijleveld van Defensie.

Het gebouw van het Centraal Militair Hospitaal werd afgelopen twee jaar gerenoveerd, verbouwd en uitgebreid. Na de opening krijgt Máxima een rondleiding langs verschillende afdelingen. Zo neemt ze een kijkje bij de vernieuwde militaire bloedbank, de familiekamer en de dagverpleging.

Het Centraal Militair Hospitaal biedt zogenoemde tweedelijnsgezondheidszorg aan militairen. Dat houdt in dat de behandelingen erop gericht zijn op het weer inzetbaar maken van militairen. Ook zorgen ze voor geneeskundige opvang bij repatriëring uit het buitenland. Daarnaast is het hospitaal gespecialiseerd in specifieke gezondheidsproblemen die bij militairen voorkomen.