Prinses Mabel heeft in Amsterdam de eerste gang van het AmsterdamDiner geserveerd. Het jaarlijkse evenement om geld in te zamelen voor aidsbestrijding werd in AFAS Live gehouden.

Nadat de gasten buiten het aperitief en het voorgerecht hadden genuttigd, verplaatste het gezelschap zich naar binnen voor de rest van het diner.

Prinses Mabel serveerde de eerste gang en kreeg hulp van minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel).

Het benefietdiner werd voor de 27ste keer gehouden. Nadat de gasten zijn uitgegeten, kunnen ze nog tot in de kleine uurtjes dansen in de Amsterdamse AFAS Live.