President Trump is in gezelschap van zijn vrouw Melania en andere familieleden geland op het Londense vliegveld Stansted voor een driedaags staatsbezoek aan Groot-Brittannië. Zijn komst is omstreden onder tegenstanders van Trumps beleid en stijl. Kort voor de landing op Stansted beledigde Trump via Twitter de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, door hem een ”ijskoude loser” te noemen.

De Amerikaanse president en zijn vrouw Melania zijn tot en met woensdag in Groot-Brittannië. Op de eerste dag trakteert koningin Elizabeth ze op een lunch op Buckingham Palace. Na de lunch neemt Elizabeth haar Amerikaanse gasten mee naar de Picture Gallery om een speciale tentoonstelling te bezichtigen van voorwerpen uit de Koninklijke Collectie die van historisch belang zijn voor de Verenigde Staten.

Tegenstanders van het Amerikaanse bezoek, dat met pracht en praal wordt omgeven, hebben protesten in Londen aangekondigd.