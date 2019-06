Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmiddag Ankie Broekers-Knol beëdigd als staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Dat gebeurde op Paleis Noordeinde.

De 72-jarige Broekers-Knol (VVD) volgt partijgenoot Mark Harbers op, die vorige maand opstapte. Ze was tot vorige week voorzitter van de Eerste Kamer en is nu de oudste staatssecretaris die ooit is benoemd. De juriste werkte lang op de universiteit en was achttien jaar lid van de Eerste Kamer voor de VVD.

Voor de koning is Broekers-Knol geen onbekende. In de hoedanigheid van voorzitter van de Eerste Kamer had ze regelmatig te maken met Willem-Alexander. Niet alleen achter de schermen maar ook wel eens zichtbaar, zoals op Prinsjesdag. Als Senaatsvoorzitter was zij degene die de aanwezigen in de Ridderzaal aanspoorde om de koning toe te juichen na een ‘leve de koning!’.