Kinderen op jonge leeftijd leren om te programmeren is één van de manieren om het tekort aan personeel voor It-en techbedrijven op te lossen. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima schoven woensdagmiddag tijdens hun staatsbezoek aan Ierland bij Dogpatch Labs in Dublin aan om van een aantal Ierse jongeren die een wekelijkse workshop bijwoonden van ‘CoderDojo’ meer te weten over hun ervaringen en ambities.

De gesprekken liepen niet altijd even soepel als gehoopt – zo was Jason, zo bemerkte de koning veel te geconcentreerd bezig met het programmeren op zijn laptop om de conversatie op gang te houden. Willem-Alexander wilde weten hoe vaak de jongeren er kwamen en of ze dit op school ook leerden, hetgeen niet het geval was. Koningin Máxima had op het tafeltje ernaast meer geluk, met een volop pratende basisscholiere die haar enthousiast verschillende leerprogramma’s liet zien. Máxima zou Máxima niet zijn als ze het meisje niet aanmoedigde door te gaan en hoog te grijpen.

CoderDojo is ook in Nederland bekend. Het is een open sourcetechnologie die acht jaar geleden in Cork is ontwikkeld. Inmiddels is het een wereldwijde beweging waarmee kinderen gratis leren te programmeren, websites te bouwen en apps te ontwikkelen.

Kennismigranten

Niet alleen jongeren kregen aandacht in dit hippe onderkomen van tientallen startups. Het koningspaar nam ook deel aan een rondetafelgesprek met kennismigranten die dankzij verschillende programma’s – een onderzoeksvisum bijvoorbeeld – in Ierland in de kennis- en techindustrie werk hebben gevonden. Dit helpt om net als door de opleiding van jongeren het tekort aan werkkrachten en talent op dit terrein deels op te lossen.

De gespreksdeelnemers kwamen uit Iran, Syrië, de VS, Nigeria en Roemenië en hadden ieder hun eigen ervaringen en verhaal. Ierland stond open voor migranten en gaf hen ook kansen, zo vertelden ze, hetgeen wellicht ook voortkwam uit de eigen historie van massa-emigratie. “En nu zijn mensen ook volop nodig”, wist koning Willem-Alexander.

Het koningspaar had voor de komst naar Dogpatch Labs in het Ierse parlement, Leinster House, een kort onderhoud met de voorzitters van Daíl en Senead – Huis van Afgevaardigden en Senaat. Het laatste programmaonderdeel op de eerste dag van het staatsbezoek aan Ierland is woensdagavond het door president Michael D. Higgins aangeboden staatsbanket.