Koningin Máxima schittert maandag in een jurk van Claes Iversen bij de installatie van koning Willem-Alexander in de Orde van de Kousenband. Máxima draagt een zachtroze, knielange jurk van de modeontwerper bij wie de koningin vaker aanklopt.

Máxima’s nieuwe outfit is gebaseerd op een ontwerp uit Iversens lente/zomercollectie die hij in januari presenteerde, ontdekte modekenner Josine Droogendijk. Voor de koningin werd de jurk met breed ceintuur langer gemaakt en kreeg die een minder diep decolleté. Koning Willem-Alexander droeg voor zijn installatie in de oudste en hoogste ridderorde van het Verenigd Koninkrijk het traditionele ordegewaad over zijn pak. Dat bestaat uit onder meer een mantel met sleep en een baret met een grote witte veer.

De mantel is zo zwaar dat koningin Elizabeth, hoofd van de orde, geen grote afstanden meer aflegt met kledingstuk om. Zij liet zich ook maandag per auto vervoeren van Windsor Castle naar St George’s Chapel, de spirituele thuisbasis van de ridderorde. Elizabeth droeg maandag een crèmekleurige jurk van Stewart Parvin.

Roze

Niet alleen koning Willem-Alexander werd maandag als ‘stranger knight’ geïnstalleerd in de Orde van de Kousenband. Ook de Spaanse koning Felipe kreeg die eer. Zijn vrouw Letizia was ook van de partij, zij droeg een jurk van het Spaanse Cherubina.

Verschillende leden van de Britse koninklijke familie zijn lid van de orde en wonen elk jaar de zogenoemde Garter Day bij. Zo zijn prins Charles en prins William, die na afloop van de dienst met zijn vrouw Catherine een koets deelde met Felipe en Letizia, elk jaar van de partij. Charles’ vrouw Camilla koos dit keer voor een roze outfit van Anna Valentine. Catherine droeg een creatie van een van haar favoriete ontwerpers, Catherine Walker.

Na afloop van de ceremonie in St George’s Chapel voegden Willem-Alexander en Máxima zich bij prins Andrew voor de traditionele koetsrit terug naar Windsor Castle.