De Spaanse koning Felipe lijkt voortaan zelf weer de inauguraties bij te gaan wonen van staatshoofden in Latijns-Amerika. Eind deze week reist hij in elk geval naar Panama voor de beëdiging van de nieuwe president Laurentino Cortizo Cohen. Tegelijkertijd neemt Felipe ook deel aan festiviteiten ter gelegenheid van de 500e verjaardag van de stichting van Panama-stad.

Als troonopvolger vertegenwoordigde Felipe zijn vader koning Juan Carlos bij tientallen presidentiële inauguraties in Midden- en Zuid-Amerika. Na de troonswisseling in juni 2014 draaiden vader en zoon de rollen om. Voortaan was het Juan Carlos die zijn zoon koning Felipe vertegenwoordigde, al ging hij niet naar alle installaties.

Juan Carlos (81) echter heeft vorige maand laten weten dat hij geen openbare verplichtingen meer op zich zal nemen. Hij is sinds 2 juni echt met pensioen. Dat stelde Felipe voor de vraag wie dan namens het koningshuis naar Latijns-Amerika kon reizen. Zijn dochters zijn daarvoor nog te jong en zijn zus prinses Elena is sinds de troonswisseling geen lid meer van het koningshuis. In het geval van Panama heeft de koning heeft dan maar opgelost door zelf te gaan.