Prins Andrew bracht dinsdag een bezoek aan een whiskeybrouwerij in het Schotse Fife. De hertog van York is samen met zijn moeder, koningin Elizabeth, in het land voor de traditionele Holyrood Week. Tijdens die week bezoekt de koningin verschillende plekken in Schotland.

Andrew leerde tijdens zijn rondleiding door de Lindores Abbey Distillery alles over whiskey en hoe het gemaakt wordt. Op de plek van de brouwerij werd al whiskey gemaakt sinds 1494, maar pas sinds 2017 staat het huidige gebouw er. De brouwers gebruiken dezelfde waterbron als de monniken deden in de vijftiende eeuw.

Ook zijn broer prins Edward was in Schotland om zijn nieuwe titel van graaf van Forfar te vieren. Die titel werd hem dit jaar gegeven ter ere van zijn 55e verjaardag. Samen met zijn vrouw bezocht hij een organisatie voor blindegeleidenhonden, probeerde hij lokale delicatessen en bezocht hij een plaatselijke kerk.