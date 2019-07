Prinses Beatrix gaat op 26 augustus naar het Vredespaleis in Den Haag. Ze bezoekt dan de opening van de 79e zitting van het Institut de Droit international (IDI), zo heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Ook minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is aanwezig.

Het IDI zet zich in om de ontwikkeling van internationaal privaat- en publiekrecht te bevorderen. De 132 leden komen eens in de twee jaar in zitting bijeen.

Het IDI werd opgericht in 1873 en zetelt in Genève. Vier keer eerder werden zittingen in Nederland gehouden: in 1875, 1898, 1925 en 1957.