Het Belgische koningspaar gaat in oktober in dezelfde week als koning Willem-Alexander en koningin Máxima op staatsbezoek. Alleen houden koning Filip en koningin Mathilde het in tegenstelling tot hun Nederlandse collega’s wat dichter bij huis. Filip gaat namelijk op visite bij zijn neef, groothertog Henri van Luxemburg. Het Nederlandse koningspaar daarentegen gaat vijf dagen naar India.

Het Luxemburgse hof maakte donderdag officieel bekend dat groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa van 15 tot en met 17 oktober de buren én familie op staatsbezoek krijgen. De aankondiging kwam niet als een verrassing. Vorig jaar juli werd er al openlijk over gesproken.

Het laatste Belgische staatsbezoek aan Luxemburg was in 1994, door de net op de troon gekomen koning Albert II. Dat was toen nog aan de ouders van Henri, groothertog Jean en groothertogin Joséphine-Charlotte, de zus van koning Albert. In 2007 bracht Henri samen met Maria Teresa in Brussel een staatsbezoek aan zijn oom. Van een retour bezoek is het daarna nooit gekomen.

Voor koning Filip wordt het zijn tiende staatsbezoek sinds zijn aantreden in 2013. Voor zijn Nederlandse collega komt met het bezoek aan India de teller op negentien.