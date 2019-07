Prinses Amalia is “bijna geknipt” voor haar toekomstige taak. Dat zei koning Willem-Alexander vrijdag tijdens de persontmoeting in de tuin van paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

Koning en koningin kregen een vraag over de eigenschappen van hun oudste dochter Amalia (15). Ze heeft enorm veel aandacht voor mensen en is zeer empathisch, antwoordden Willem-Alexander en Máxima. “Een heel gevoelig meisje, heel veel aandacht en interesse in mensen.” Een eigenschap die goed van pas komt bij een toekomstige koningin.

Het koningspaar liet zich verder niet verleiden om details prijs te geven over hun dochters. “We zijn trots op alle drie meisjes”, aldus Máxima. De prinsessen zijn volgens het koningspaar ambitieus en hebben veel kracht en toewijding. Amalia, Alexia en Ariane doen het goed op school, zijn alle drie over, en heel gelukkig in de nieuwe woning Huis ten Bosch.