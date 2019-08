Prins Constantijn heeft tijdens de zomervakantie in het zuiden van Spanje geprobeerd zijn kinderen bij te brengen hoe het was om de grens over te gaan voordat landen van de Europese Unie stopten met grenscontroles. Het was toen vooral wachten en bij het passeren van de grens één of twee keer je paspoort en andere papieren laten zien.

De grensovergang tussen Spanje en het Britse Gibraltar was een goede plek om dit in beeld te brengen, twitterde prins Constantijn donderdag in alle vroegte. “Een uur in de rij staan om Gibraltar binnen te komen was een goed vertrekpunt”, aldus de prins. Maar Eloise, Claus-Casimir en Leonore konden zich niet voorstellen dat dit ook het geval was tussen bijvoorbeeld Nederland en België of Nederland en Duitsland, vertelde hij er meteen bij.

In 1995 werden in België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Portugal en Spanje de grenscontroles afgeschaft op basis van het eerder gesloten Schengen-akkoord. Dat was zeven jaar voor de geboorte van Constantijns oudste dochter gravin Eloise. Die heeft net als haar zusje en broertje dus nooit meegemaakt dat er op weg van Den Haag naar Brussel of andersom bij de grens moest worden gestopt.