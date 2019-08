Koningin Máxima doet er op woensdag 4 september wellicht goed aan een knijper in haar handtas te stoppen. Zij opent die middag in Beltrum in de Achterhoek de eerste Groene Mineralen Centrale, waar mest wordt gescheiden en verwerkt.

Máxima krijgt een rondleiding door de centrale, een initiatief van familiebedrijf Groot Zevert Vergisting, en spreekt met betrokkenen over de werking en totstandkoming van de Groene Mineralen Centrale. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst maandag bekend.

De centrale, een voorbeeld van kringlooplandbouw, is de eerste in Nederland waar dierlijke mest en ander organisch afval wordt gescheiden. Na het scheiden blijft een kunstmestvervanger, bodemverbeteraar en schoon water over. De kunstmestvervanger en bodemverbeteraar gaan naar boeren in de regio, die de mest aanleveren. Die wordt in dertig tot veertig dagen vergist in biogasinstallaties. Het gewonnen biogas wordt gebruikt als brandstof.