Prinses Beatrix verricht laatste ‘eerste slag’ in Muntgebouw

Met de eerste slag door prinses Beatrix van een speciale penning ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van KWF Kankerbestrijding wordt bij de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) een tijdperk afgesloten. Het is namelijk de laatste keer dat deze handeling wordt verricht in het karakteristieke Muntgebouw in Utrecht, zo maakte KNM bekend.

De eerste slag is op 31 augustus, de verjaardag van koningin Wilhelmina. Haar kleindochter prinses Beatrix verricht de handeling als beschermvrouw van KWF Kankerbestrijding. De Koninklijke Nederlandse Munt presenteerde donderdag het ontwerp van de penning, die in een zogenoemde ‘coincard’ in een oplage van slechts zevenduizend te koop zal zijn.

Op de voorzijde staat het portret van koningin Wilhelmina. Die richtte KWF Kankerbestrijding op met geld dat ze van de bevolking had ontvangen voor haar gouden regeringsjubileum in 1948. De afbeelding van de koningin is tijdens haar regeringstijd gebruikt op de gulden. Op de keerzijde staat het logo van KWF Kankerbestrijding.

De Rijksvoorlichtingsdienst meldde vorige maand abusievelijk dat het zou gaan om een speciale munt. Dat is dus niet het geval. Het gaat om een penning, die geen betaalmiddel is maar een object voor verzamelaars. Eerder werden soortgelijke penningen uitgegeven voor het Prinses Máxima Centrum en de dertigste verjaardag van Make-A-Wish. De coincard kost bij KNM 12,50 euro.