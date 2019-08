Prinses Irene vraagt zich bij iedere vliegreis af of die wel nodig is. In een interview met Vorsten zegt ze blij te zijn met de hedendaagse aandacht voor beter omgaan met het milieu.

De jongere zus van prinses Beatrix zet zich al jaren in voor een betere balans tussen mens en natuur. Ze vertelt dat ze met de stichting Natuurcollege vaak dingen doet met jongeren, die zeggen haar boek te hebben verdedigd tegenover hun ouders.’ “Die kentering in de opinie vind ik fantastisch.”

Zomaar in het vliegtuig stappen zit er voor de prinses niet meer in. “Het belangrijkste is om na te denken: waarom vlieg ik? En is dit echt nodig? En dat ‘nodig’ is natuurlijk een rekbaar begrip. Even helemaal eruit en in een andere omgeving zijn kan erg nodig zijn. Maar elk vrij weekend in het vliegtuig stappen om maar iets anders te doen…” Ze pleit dan voor het maken van bewuste keuzes. “Je moet niet met de vinger wijzen naar elkaar en zeggen: ‘Oh, jij vliegt’ of ‘oh, jij eet vlees.’ Ieder heeft een eigen ritme en eigen manier. Maar ik vind het wel belangrijk dat mensen nadenken. Dat het niet klakkeloos en vanzelfsprekend is.”

Zuid-Afrika

Zo vliegt Irene niet meer naar Zuid-Afrika, waar ze een stuk grond kocht om de natuur te helpen zichzelf te herstellen. “Ik heb het overgedragen aan diegenen die ik daarvoor heb opgeleid. En dat gaat perfect zonder mij. Een van de redenen is dat ik een bepaalde leeftijd heb, een andere dat ik negen kleinkinderen heb, een andere dat ik veel meer in Nederland kan doen vergeleken met de tijd dat ik in Zuid-Afrika het hele bedrijf heb opgericht en gerund. Ik denk echt na over of ik vlieg en of het echt nodig is. Dat doe ik per keer.”

Dat rimpels bij die bepaalde leeftijd horen zijn voor de tachtigjarige prinses geen issue. “Mijn zusje Beatrix zei: ‘Ik heb al mijn rimpels verdiend.’ Dat vond ik heel mooi. Je hebt ze, en dat is je leven. En je hebt zo geleefd dat je die rimpels hebt. Sommige mensen hebben minder rimpels dan anderen. Ik weet niet of dat verdiend is, of kwaliteit van jaren is, of dat je veel in de zon hebt geleefd. Maar ja, ik weet niet of dat nou een issue moet zijn eerlijk gezegd.” De prinses reageert hiermee op de kritiek die Vorsten ontving op het publiceren van foto’s van prinsessen op leeftijd, inclusief rimpels. Sommige lezers zouden de foto’s namelijk te confronterend vinden.

De nieuwe Vorsten met nieuwe foto’s van prinses Irene is nu online te bestellen