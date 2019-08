Willem-Alexander, Máxima en Beatrix zijn diep geraakt door het overlijden van prinses Christina. “Wij zijn verdrietig door het overlijden van onze lieve zus en tante”, laten ze vrijdag weten in een reactie op Twitter.

De jongste zus van Beatrix overleed vrijdagochtend op Paleis Noordeinde in Den Haag op 72-jarige leeftijd aan de gevolgen van botkanker. “Christina was een markante persoonlijkheid met een warm hart. Met haar muzikale gedrevenheid en talent wist zij velen te beroeren. Wij koesteren de vele mooie herinneringen aan haar”, vervolgen ze.

Op Paleis Noordeinde wordt in besloten kring afscheid van haar genomen. De crematie vindt ook in beslotenheid plaats. De familie heeft een condoleanceregister geopend.

Troonopvolging

Christina werd op 18 februari 1947 op Paleis Soestdijk in Baarn geboren. Zij was de vierde dochter van de toen toekomstige koningin Juliana en prins Bernhard en de jongste zus van prinses Beatrix. Ze trouwde in 1975 met Jorge Guillermo, met wie zij drie kinderen kreeg: Bernardo, Nicolás en Juliana. Sinds haar huwelijk, dat in 1996 strandde, kwam Christina niet meer in aanmerking voor troonopvolging. Zij woonde onder meer in New York en in Italië.

Ze studeerde zangpedagogiek en hield zich naast zang en muziek de laatste jaren bezig met dans- en klanktherapie. In Nederland werkte ze onder meer in Huizen en Breda met Stichting Visio om haar kennis over technieken op het gebied van dans, klank en fysieke aanraking bij ondersteuning aan blinden en slechtzienden te delen. De prinses was lid van het Comité van Aanbeveling van het naar haar vernoemde Prinses Christina Concours. Het concours wil kinderen in Nederland kennis laten maken met muziek en hen stimuleren hun talenten te ontwikkelen.