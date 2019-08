Het condoleanceregister dat online is geopend om de koninklijke familie te condoleren met het overlijden van prinses Christina wordt sinds de crematie afgelopen donderdag nog maar mondjesmaat gebruikt. Zaterdag bijvoorbeeld werden drie boodschappen geplaatst, vrijdag nog negen. Het is de bedoeling het register op korte termijn te sluiten, zo liet de Rijksvoorlichtingsdienst vorige week al weten.

Van het condoleanceregister is gebruik gemaakt door officiële instellingen zoals de ambassades van Bangladesh en Turkije, het kantoor van de gevolgmachtigd minister van Sint Maarten en Koninklijke Visio, dat herinnerde aan de muziek- en dansworkshops waar de prinses voor zorgde. Daarnaast waren er mensen en instanties die in de loop der jaren persoonlijk met Christina te maken hadden gehad, zoals de KLM in Rome bij haar regelmatige vluchten naar Nederland, of vroegere medewerkers van de consul-generaal in New York toen ze daar nog woonde. Maar ook, enigszins pikant, een taxateur die twee dagen bij haar in huis was geweest.

Ook vroegere klas- of schoolgenoten van de prinses, vriendinnen van haar zussen en haar kinderen meldden zich, alsmede de ‘Princess Christina New York Fanclub’ die sprak van samen dansen en zingen en een stem die klonk als een klok en een inpromptu-optreden na een Nia-klas. Maar ook veel ‘gewone Nederlanders’ spraken hun deelneming uit. “De kerst-cd die ze gemaakt heeft: die heeft ervoor gezorgd dat het bij ons pas kersttijd is als de prinses geklonken heeft. Bijzonder”, luidde een condoleance.

Koning Willem-Alexander heeft vrijdag al namens de hele familie bedankt voor de tekenen van medeleven bij het overlijden van zijn tante.