Koningin Máxima heeft zich maandagochtend verdiept in het taboe dat op schulden rust. De vorstin woonde het congres Kom uit je schuld in de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht bij.

Tijdens het congres sprak Máxima met mensen die werkzaam zijn in de schuldhulpverlening. Ook ging ze in gesprek met zogenoemde schuldenambassadeurs. Deze ervaringsdeskundigen laten aan de hand van hun persoonlijke verhalen zien dat iedereen in financiële problemen kan komen en hoe belangrijk hulp is. Tijdens het congres stond de vraag centraal hoe het taboe op schulden doorbroken kan worden.

De conferentie werd georganiseerd door staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die ook aanwezig was. Kom uit je schuld sluit aan bij de gelijknamige overheidscampagne die in mei van start ging.