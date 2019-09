Zuidwest-Drenthe heeft zich woensdag “heel mooi gepresenteerd”. Dat zei koning Willem-Alexander in de Grote Kerk van Meppel aan het einde van het streekbezoek dat hij samen met koningin Máxima in dit deel van de provincie aflegde. Hij noemde Zuidwest-Drenthe het nieuwe grensgebied van de Randstad, aansluitend op Zwolle en de kop van Overijssel.

“De volgende ‘frontier'”, aldus de koning. De regio staat klaar om de overloop op te vangen, maar wel met de aantekening dat de nieuwkomers het gebied moeten houden zoals het is, wist Willem-Alexander. Hij heeft gemerkt dat de Drenten trots zijn op de eigen identiteit, trots op de hightech, maar ook trots op de rust. Bij het streekbezoek had hij van elk voorbeelden gezien.

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma kon haar enthousiasme over het koninklijk bezoek moeilijk onderdrukken. “Ik hoop dat u snel weer terugkomt”, zei ze voor het afscheid. Ze was blij dat de regenbuien woensdag alleen vielen tijdens de verplaatsingen van het koninklijk gezelschap (“goed voor de boeren”) en niet bij de haltes in Hoogeveen, Westerveld, De Wolden en Meppel. “Goed voor de mensen”, meende Klijnsma. Het was volgens haar mede daardoor een bezoek met een gouden randje, waar heel Drenthe trots op kon zijn.