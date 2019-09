De Britse oud-premier David Cameron is onder zware kritiek gekomen vanwege loslippigheid over zijn contacten met koningin Elizabeth. Buckingham Palace heeft donderdag laten weten dat uitlatingen over gesprekken schadelijk zijn voor de relatie tussen de premier en de Queen.

Cameron vertelde in een donderdagavond uitgezonden programma van de BBC dat hij in 2014 aan de koningin had laten vragen of ze niet op een of andere manier – “door het optrekken van een wenkbrauw bijvoorbeeld, al was het maar een halve centimeter”- haar mening kon geven over het Schotse referendum over onafhankelijkheid.

Bekend is dat koningin Elizabeth inderdaad vlak voor de volksraadpleging in Schotland een opmerking maakte die algemeen werd geïnterpreteerd als een soort stemadvies. Ze drukte toen ze in Schotland naar de kerk ging omstanders op het hart “goed na te denken over de toekomst.” Cameron dacht haar steun nodig te hebben omdat de Schotse nationalisten er veel beter voor stonden dan verwacht. Uiteindelijk kozen de Schotten er in meerderheid voor (55 tegen 44 procent) om bij het Verenigd Koninkrijk te blijven.

De voormalige Conservatieve premier David Cameron, die deze week in de schijnwerpers staat vanwege het uitkomen van zijn memoires, heeft na de opmerkingen van Buckingham Palace tegen de BBC gezegd dat hij “eerlijk” rekenschap wilde geven van zijn handelen maar “dat hij mogelijk te ver was gegaan.”