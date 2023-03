In Slowakije werd in 2015 een referendum gehouden over het homohuwelijk. Dat werd weggestemd. Ondanks dat homoacceptatie in Slowakije nog lang zo ver niet is als in ons land, bezochten koning Willem-Alexander en koningin Máxima tijdens hun recente staatsbezoek een homobar in de hoofdstad Bratislava. Voor deze bar werden vorig jaar twee mannen doorzeefd met kogels. Het was ‘een haatmisdrijf tegen minderheden’, zei de Slowaakse president toen. Ons koningspaar zette homo-acceptatie weer op de Slowaakse agenda begin maart.

Onze collega Karlijn was mee op reis. Zij zag Máxima schitteren tijdens het staatsbanket, waar ze een jurk droeg van Jan Taminiau die haar beeldschoon stond. Karlijns verslag van de reis leest u vanaf pagina 12. Zij was er ook bij toen Máxima op de foto ging met haar jongere broer Juan (zie op de achterzijde van uw tijdschrift). Het koningspaar bood de president van Slowakije een concert aan als dank voor haar gastvrijheid. Juan, die in Wenen woont, was daarvoor ook uitgenodigd.

Het was Willem-Alexanders 25ste staatsbezoek. Sowieso zijn er veel jubilea. Zelf zit hij 10 jaar op de troon eind april (pagina 20). En hun jongste dochter blaast in april 16 kaarsjes uit (pagina 94). Dat levert allemaal vast weer prachtige beelden op. Wij zullen ze voor u selecteren, zoals we al járen doen. 50 jaar om precies te zijn! Later dit jaar brengen we een práchtig jubileumboek uit: een halve eeuw Vorsten. Met een groot prijzencircus erin. U kunt dan een reis winnen, van SRC Reizen. Zij organiseren ook een koninklijke cultuurtrip door Midden-Duitsland, kijk maar eens op pagina 66. Voorpret gegarandeerd!

Heb een prachtig voorjaar beste lezers,