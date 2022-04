Streep door de planning

De koffers waren nog nét niet ingepakt, maar alles was klaar voor het staatsbezoek aan Griekenland. Het koningspaar zou eigenlijk afgelopen december al het hoogste bezoek brengen aan hun favoriete vakantieland, maar dat werd uitgesteld doordat het coronavirus toen flink oplaaide. Nu leek alles op groen te staan, totdat de oorlog in Oekraïne uitbrak. Kan een koningspaar prachtig in gala (met diadeem) schitteren terwijl er zo dichtbij mensen in grote angst leven en op de vlucht zijn? Op mijn Instagram-account vroeg ik naar uw mening en u was verdeeld. Zo ook in Den Haag. Er was tot in de details gewerkt aan een veelzijdig programma waar behalve de koning en koningin ook een finke kabinetsdelegatie aan zou deelnemen. Het zou een kort staatsbezoek worden, maar met een vol programma, waarbij de accenten zouden worden gelegd op duurzaamheid, innovatie, de Europese Unie, mensenrechten en, hoe toepasselijk, migratie. Voor de tweede keer uitstellen lijkt in eerste instantie geen goed idee. Wanneer u voor de tweede keer een afspraak afzegt, zal uw gastheer of gastvrouw dat niet erg attent vinden. Bovendien zitten de agenda’s dit jaar alweer stampvol: er staan nog meer staatsbezoeken op de rol. Tegelijkertijd heeft Buitenlandse Zaken nu wel wat anders aan het hoofd dan een staatsbezoek. In goed overleg met de Griekse autoriteiten is er een week voor vertrek toch, voorlopig, een streep gegaan door dit staatsbezoek.

Prins Pieter-Christiaan

Voordat ik mijn koffers zou pakken om voor u verslag te doen vanuit Griekenland, had ik een leuke, volle agenda. Na jaren proberen, stemde prins Pieter-Christiaan eindelijk in met een interview. Ik heb inmiddels flink wat koninklijke interviews gedaan, maar dit behoort tot mijn favorieten: van een leven in de schijnwerpers met persoonlijke beveiliging, naar een hardwerkend leven in de betrekkelijke anonimiteit. De prins is nuchter en bescheiden terwijl ik vooral een eerlijke man zag met een interessant verhaal. U leest het vanaf pagina 14.

Geslaagde Lezersdag

Een ander absoluut hoogtepunt deze maand was de Vorsten Lezersdag! Wat vorig jaar begon met een spontane hersenkronkel zonder inzicht of ons plan zou aanslaan bij de lezers, werd een dichtgetimmerde en o zo gezellige dag. Op de prachtige locatie van Landgoed Duin en Kruidberg gaven onze experts Paul Rem, Martijn Akkerman en Wim Dehandschutter lezingen, gaven Roel en Amber van het landgoed een rondleiding en genoten we allen van een voortreffelijke high tea. Het was zo fijn elkaar weer te kunnen en mogen ontmoeten! Ronnie Tober had voor een aantal lezers bijzondere koninklijke souvenirs meegenomen en Karlijn, Marjolin en Marjolein deelden met veel enthousiasme mooie goodiebags uit. De reacties waren hartverwarmend en stimuleren ons meer moois voor u te organiseren. Het was zo’n succes (we hadden zelfs een aantal lezers op de wachtlijst staan) dat het naar meer smaakt. Volgend voorjaar bestaat Vorsten 50 jaar, en u kunt ervan uitgaan dat we de lat ook dan hoog leggen. Heel hoog! Mag ik u voor nu veel leesplezier wensen en de hoop uitspreken u volgend jaar (weer) persoonlijk te mogen begroeten?