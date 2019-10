Prins William en zijn vrouw Catherine zijn van 14 tot en met 18 oktober voor de eerste keer in Pakistan. In het officiële programma van het bezoek, dat vrijdag door Kensington Palace is vrijgegeven, wordt vooral gefocust op het Pakistan van nu met bezoeken aan de hoofdstad Islamabad, de tweede stad Lahore, het platteland in het noorden en de grensgebieden in het westen. De twee zullen daarbij meer dan 1000 kilometer afleggen.

Het bezoek is logistiek gezien erg complex. Vooral problemen met het garanderen van veiligheid voor de hertog en hertogin van Cambridge spelen daarin mee.

William en Catherine gaan langs bij initiatieven voor jonge mensen. Organisaties die zorgen voor onderwijs, vooral voor vrouwen en meisjes, vindt het Britse koningshuis erg belangrijk voor een ontwikkelend land zoals Pakistan. Net zoals bij bezoeken aan andere landen, nemen de royals daarbij veel tijd om de lokale bevolking te ontmoeten. Ze willen vooral Pakistaanse jongeren spreken over hun plannen voor de toekomst.

Ook zal het stel gemeenschappen in het land bezoeken, en zien hoe zij omgaan met klimaatverandering. William en Catherine hechten veel belang aan het klimaat, en willen zelf meemaken wat de gevolgen zijn van klimaatverandering voor mensen van over de hele wereld.