Prins William en zijn vrouw Catherine hebben dinsdag een indrukwekkende entree gemaakt voorafgaand aan een feestelijke receptie in Islamabad in Pakistan. De hertog en hertogin van Cambridge kwamen per tuktuk aan. Bovendien had William zich uitgedost in traditionele Pakistaanse kledij.

Opvallend genoeg zijn tuktuks tegenwoordig niet meer toegestaan in Islamabad vanwege onder meer de herrie en uitstoot van de karretjes. Voor William en Catherine werd echter een uitzondering gemaakt.

William had een zogeheten sherwani aangetrokken, een traditioneel gewaad voor mannen dat tot de knie reikt. Meestal wordt het gedragen bij formele gelegenheden of bruiloften. Catherine had zich eerder ook gehuld in een traditioneel Pakistaanse kledingstuk. Zo droeg ze een blauwe kurta tijdens een bezoek aan een meisjesschool.

Uitzicht

Tijdens de receptie bij het Nationaal Monument van Pakistan gaf William ook een speech. Hij verwees daarin onder meer naar zijn oma koningin Elizabeth, die vijftig jaar geleden dezelfde reis maakte. “Het uitzicht vanaf deze heuvel moet destijds heel anders zijn geweest. Toen was het een stad in aanbouw, nu een grote hoofdstad.”

William en Catherine zijn vijf dagen in Pakistan. Ze zijn voor het eerst in het Aziatische land.