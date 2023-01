Acteur Alan Cumming geeft koninklijke onderscheiding terug

Alan Cumming heeft zijn koninklijke onderscheiding teruggegeven. De Schotse acteur heeft dit besloten vanwege de wijze waarop “het Britse rijk heeft geprofiteerd op kosten (en de dood) van inheemse volkeren over de wereld”, schrijft Cumming vrijdag op Instagram.

De acteur kondigde het nieuws aan op zijn 58e verjaardag. Hij heeft zijn lintje onlangs teruggegeven nadat gesprekken over de “rol van de monarchie” en het kolonialisme sinds de dood van koningin Elizabeth waren aangewakkerd. “Ik ben nu weer gewoon Alan Cumming.”

Cumming, bekend van films als GoldenEye en X-Men 2, mocht zich sinds 2009 officier in de ‘most excellent order of the British Empire’ (OBE) noemen.