Kroonprins Haakon is maandag in Doha ontvangen door emir Tamim van Qatar. Het Qatarese hof deelde daar op sociale media beelden van. Haakon is in de Golfstaat voor de viering van vijftig jaar handelsbetrekkingen tussen Noorwegen en Qatar.

Bij de ontvangst in de Amiri Diwan, het paleis, kwamen verschillende aspecten van de onderlinge betrekkingen ter sprake. Beide landen willen die graag versterken en uitbreiden.

De Noorse industrie is in Qatar vooral actief op het gebied van scheepvaart en olie- en gasproductie. In 2010 opende Haakon samen met de toenmalige emir, Hamad, een van ’s werelds grootste aluminiumfabrieken Qatalum. Die kwam tot stand door samenwerking tussen het Noorse bedrijf Hydro en Qatar Petroleum.

De technologie die wordt gebruikt in de smelters is ontwikkeld door Hydro’s onderzoeksafdeling in het Noorse Årdal. Dit type elektrolysetechnologie wordt als zeer effectief en veel milieuvriendelijker beschouwd dan eerdere technieken gebruikt in smelters.