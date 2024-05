Anne en Haakon onthullen plaquette voor Brits-Noorse samenwerking

De Britse prinses Anne heeft woensdag samen met de Noorse kroonprins Haakon een speciale plaquette onthuld in het Hjemmefrontmuseum in Oslo. De zus van koning Charles is in Noorwegen voor een driedaags bezoek.

De plaquette is ter herinnering aan de samenwerking tussen de twee landen op het gebied van inlichtingen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bij de onthulling waren ook de 100-jarige veteraan Trond Ivar Johansen en museumdirecteur Lars Rowe aanwezig. Johansen werkte voor de inlichtingenorganisatie XU en werd beschouwd als een van de belangrijkste informatiebronnen over de bezettingstroepen. Anne en Haakon hadden volgens het Britse en Noorse paleis “een aangrijpende ontmoeting” met de veteraan.

Anne en Haakon kregen ook een rondleiding door het museum. De collectie bevat onder meer apparatuur, foto’s en documenten uit de oorlogsjaren 1940-1945, toen Noorwegen door nazi-Duitsland bezet was.